Precio de Vizits Coin hoy

El precio actual de Vizits Coin (VIZITS) hoy es --, con una variación del 0.71% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VIZITS a USD es -- por VIZITS.

Vizits Coin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 24,589, con un suministro circulante de 967.98M VIZITS. Durante las últimas 24 horas, VIZITS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, VIZITS experimentó un cambio de -- en la última hora y de -18.54% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Vizits Coin (VIZITS)

Cap de mercado $ 24.59K$ 24.59K $ 24.59K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 24.59K$ 24.59K $ 24.59K Suministro de Circulación 967.98M 967.98M 967.98M Suministro total 967,975,839.569182 967,975,839.569182 967,975,839.569182

La capitalización de mercado actual de Vizits Coin es de $ 24.59K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de VIZITS es de 967.98M, con un suministro total de 967975839.569182. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 24.59K.