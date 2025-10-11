Información del precio (USD) de Virtual Trade Agent (VTA)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0.056364$ 0.056364 $ 0.056364 Precio más bajo $ 0.00637739$ 0.00637739 $ 0.00637739 Cambio de Precio (1H) -- Cambio de Precio (1D) -- Cambio de Precio (7D) +9.18% Cambio de Precio (7D) +9.18%

El precio en tiempo real de Virtual Trade Agent (VTA) es de $0.00700327. Durante las últimas 24 horas, VTA se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de VTA es de $ 0.056364, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00637739.

En términos de rendimiento a corto plazo, VTA ha cambiado en un -- en la última hora, -- en 24 horas y +9.18% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Virtual Trade Agent (VTA)

Cap de mercado $ 6.65K$ 6.65K $ 6.65K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 7.00K$ 7.00K $ 7.00K Suministro de Circulación 950.18K 950.18K 950.18K Suministro total 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Virtual Trade Agent es de $ 6.65K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de VTA es de 950.18K, con un suministro total de 1000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 7.00K.