El precio en vivo de Virtual Trade Agent hoy es de 0.00700327 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de VTA en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de VTA en MEXC ahora.

Precio de Virtual Trade Agent (VTA)

Precio en vivo de 1 VTA en USD:

$0.00700327
0.00%1D
Estos datos del token provienen de terceros. MEXC actúa únicamente como agregador de información. ¡Explora otros tokens listados en el mercado Spot de MEXC!
Gráfico de precios en vivo de Virtual Trade Agent (VTA)
Última actualización de la página: 2025-10-11 14:26:49 (UTC+8)

Información del precio (USD) de Virtual Trade Agent (VTA)

Rango de precios en 24 horas:
$ 0
24H Mín
$ 0
24H Máx

$ 0
$ 0
$ 0.056364
$ 0.00637739
--

--

+9.18%

+9.18%

El precio en tiempo real de Virtual Trade Agent (VTA) es de $0.00700327. Durante las últimas 24 horas, VTA se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de VTA es de $ 0.056364, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00637739.

En términos de rendimiento a corto plazo, VTA ha cambiado en un -- en la última hora, -- en 24 horas y +9.18% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Virtual Trade Agent (VTA)

$ 6.65K
--
$ 7.00K
950.18K
1,000,000.0
La capitalización de mercado actual de Virtual Trade Agent es de $ 6.65K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de VTA es de 950.18K, con un suministro total de 1000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 7.00K.

Historial de precios de Virtual Trade Agent (VTA) en USD

Durante el día de hoy, el cambio de precio de Virtual Trade Agent a USD fue de $ 0.
En los últimos 30 días, el cambio de precio de Virtual Trade Agent a USD fue de $ -0.0008214436.
En los últimos 60 días, el cambio de precio de Virtual Trade Agent a USD fue de $ -0.0012123381.
En los últimos 90 días, el cambio de precio de Virtual Trade Agent a USD fue de $ -0.007063656603247522.

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ 0--
30 Días$ -0.0008214436-11.72%
60 Días$ -0.0012123381-17.31%
90 Días$ -0.007063656603247522-50.21%

Qué es Virtual Trade Agent (VTA)

Your Autonomous Crypto Trading Partner

Virtual Trade Agent (VTA) is a fully autonomous, narrative-driven AI built to trade crypto like a seasoned degen fast, smart, and ahead of the crowd.It doesn’t just look at charts or follow volume like a basic bot.VTA understands what’s going on what narratives are heating up, which wallets are aping early, and why certain coins are about to explode. Then it makes moves before the hype kicks in.

⚡️ Narrative AI Detection – Tracks evolving crypto narratives and adjusts in real time 📊 Liquidity & Volume Monitoring – Built-in scalper modules for early entries and exits 🔎 High-Performer Wallet Tracking – Observes and adapts based on capital flows from elite on-chain players 🧱 Modular AI Architecture – Designed to scale, evolve, and coordinate multiple strategies across volatile markets

Recurso Virtual Trade Agent(VTA)

Sitio web oficial

Predicción del precio de Virtual Trade Agent (USD)

¿Cuánto valdrá Virtual Trade Agent (VTA) en USD mañana, la semana que viene o el mes que viene? ¿Cuál podría ser el valor de tus activos Virtual Trade Agent (VTA) en 2025, 2026, 2027, 2028, o incluso dentro de 10 o 20 años? Utiliza nuestra herramienta de predicción de precios para explorar las previsiones a corto y largo plazo sobre Virtual Trade Agent.

¡Consulta la predicción del precio de Virtual Trade Agent ahora!

VTA a monedas locales

Tokenómica de Virtual Trade Agent (VTA)

Entender la tokenómica de Virtual Trade Agent (VTA) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de VTA!

Preguntas relacionadas: Otras preguntas sobre Virtual Trade Agent (VTA)

¿Cuánto vale Virtual Trade Agent (VTA) hoy?
El precio en vivo de VTA en USD es de 0.00700327 USD, actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado.
¿Cuál es el precio actual de VTA en USD?
El precio actual de VTA en USD es de $ 0.00700327. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Virtual Trade Agent?
La capitalización de mercado de VTA es de $ 6.65K USD. Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token.
¿Cuál es el suministro circulante de VTA?
El suministro circulante de VTA es de 950.18K USD.
¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de VTA?
VTA alcanzó un precio ATH de 0.056364 USD.
¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de VTA?
VTA vio un precio ATL de 0.00637739 USD.
¿Cuál es el volumen de trading de VTA?
El volumen de trading en vivo de 24 horas para VTA es de -- USD.
¿VTA subirá más este año?
El precio de VTA podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de VTA para obtener un análisis más detallado.
Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.