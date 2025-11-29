Precio de Viper Cash hoy

El precio actual de Viper Cash (VIP) hoy es $ 0.0018894, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VIP a USD es $ 0.0018894 por VIP.

Viper Cash actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 39,677, con un suministro circulante de 21.00M VIP. Durante las últimas 24 horas, VIP cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.04533569, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00180457.

En el corto plazo, VIP experimentó un cambio de -- en la última hora y de -36.94% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Viper Cash (VIP)

Cap de mercado $ 39.68K$ 39.68K $ 39.68K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 39.68K$ 39.68K $ 39.68K Suministro de Circulación 21.00M 21.00M 21.00M Suministro total 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

