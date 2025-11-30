Precio de Victor hoy

El precio actual de Victor (VICTOR) hoy es --, con una variación del 0.70% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VICTOR a USD es -- por VICTOR.

Victor actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 4,966.18, con un suministro circulante de 999.47M VICTOR. Durante las últimas 24 horas, VICTOR cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, VICTOR experimentó un cambio de +0.64% en la última hora y de +8.94% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Victor (VICTOR)

Cap de mercado $ 4.97K$ 4.97K $ 4.97K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.97K$ 4.97K $ 4.97K Suministro de Circulación 999.47M 999.47M 999.47M Suministro total 999,466,191.132654 999,466,191.132654 999,466,191.132654

