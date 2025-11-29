Precio de Vibey Turtle hoy

El precio actual de Vibey Turtle (VIBEY) hoy es --, con una variación del 38.21% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VIBEY a USD es -- por VIBEY.

Vibey Turtle actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 96,054, con un suministro circulante de 962.98M VIBEY. Durante las últimas 24 horas, VIBEY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, VIBEY experimentó un cambio de +0.23% en la última hora y de +29.52% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Vibey Turtle (VIBEY)

Cap de mercado $ 96.05K$ 96.05K $ 96.05K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 96.05K$ 96.05K $ 96.05K Suministro de Circulación 962.98M 962.98M 962.98M Suministro total 962,977,408.078965 962,977,408.078965 962,977,408.078965

