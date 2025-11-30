Precio de Velocis AI hoy

El precio actual de Velocis AI (VECAI) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VECAI a USD es -- por VECAI.

Velocis AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 4,932.3, con un suministro circulante de 851.00M VECAI. Durante las últimas 24 horas, VECAI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, VECAI experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Velocis AI (VECAI)

Cap de mercado $ 4.93K$ 4.93K $ 4.93K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 5.80K$ 5.80K $ 5.80K Suministro de Circulación 851.00M 851.00M 851.00M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Velocis AI es de $ 4.93K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de VECAI es de 851.00M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 5.80K.