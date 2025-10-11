Información del precio (USD) de Vector AI (VECTOR)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.00000924 $ 0.00000924 $ 0.00000924 24H Mín $ 0.00000924 $ 0.00000924 $ 0.00000924 24H Máx 24H Mín $ 0.00000924$ 0.00000924 $ 0.00000924 24H Máx $ 0.00000924$ 0.00000924 $ 0.00000924 Máximo Histórico $ 0.00089598$ 0.00089598 $ 0.00089598 Precio más bajo $ 0.00000908$ 0.00000908 $ 0.00000908 Cambio de Precio (1H) -- Cambio de Precio (1D) 0.00% Cambio de Precio (7D) -25.06% Cambio de Precio (7D) -25.06%

El precio en tiempo real de Vector AI (VECTOR) es de $0.00000924. Durante las últimas 24 horas, VECTOR se ha operado entre un mínimo de $ 0.00000924 y un máximo de $ 0.00000924, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de VECTOR es de $ 0.00089598, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00000908.

En términos de rendimiento a corto plazo, VECTOR ha cambiado en un -- en la última hora, 0.00% en 24 horas y -25.06% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Vector AI (VECTOR)

Cap de mercado $ 8.35K$ 8.35K $ 8.35K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 9.24K$ 9.24K $ 9.24K Suministro de Circulación 903.11M 903.11M 903.11M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Vector AI es de $ 8.35K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de VECTOR es de 903.11M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 9.24K.