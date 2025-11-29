Precio de Vault Finance hoy

El precio actual de Vault Finance (VFI) hoy es $ 0.00001311, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VFI a USD es $ 0.00001311 por VFI.

Vault Finance actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 39,678, con un suministro circulante de 3.03B VFI. Durante las últimas 24 horas, VFI cotiza entre $ 0.00001311 (bajo) y $ 0.00001311 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00017485, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00001144.

En el corto plazo, VFI experimentó un cambio de -- en la última hora y de +12.45% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Vault Finance (VFI)

Cap de mercado $ 39.68K$ 39.68K $ 39.68K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 65.53K$ 65.53K $ 65.53K Suministro de Circulación 3.03B 3.03B 3.03B Suministro total 4,999,863,210.441463 4,999,863,210.441463 4,999,863,210.441463

La capitalización de mercado actual de Vault Finance es de $ 39.68K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de VFI es de 3.03B, con un suministro total de 4999863210.441463. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 65.53K.