Precio de Vanguard xStock hoy

El precio actual de Vanguard xStock (VTIX) hoy es $ 336.85, con una variación del 0.47% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VTIX a USD es $ 336.85 por VTIX.

Vanguard xStock actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,524,799, con un suministro circulante de 4.53K VTIX. Durante las últimas 24 horas, VTIX cotiza entre $ 333.2 (bajo) y $ 339.81 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 339.81, mientras que el mínimo histórico fue $ 304.19.

En el corto plazo, VTIX experimentó un cambio de +0.13% en la última hora y de +4.75% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Vanguard xStock (VTIX)

Cap de mercado $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 8.97M$ 8.97M $ 8.97M Suministro de Circulación 4.53K 4.53K 4.53K Suministro total 26,661.05428827932 26,661.05428827932 26,661.05428827932

La capitalización de mercado actual de Vanguard xStock es de $ 1.52M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de VTIX es de 4.53K, con un suministro total de 26661.05428827932. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 8.97M.