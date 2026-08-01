Precio de Vanguard Oil Retirement Fund hoy

El precio actual de Vanguard Oil Retirement Fund (VORF) hoy es $ 0, con una variación del 1.39% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VORF a USD es $ 0 por VORF.

Vanguard Oil Retirement Fund actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 125,818, con un suministro circulante de 400.00M VORF. Durante las últimas 24 horas, VORF cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02396675, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, VORF experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de -18.45% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 206.95.

Información del mercado de Vanguard Oil Retirement Fund (VORF)

Cap de mercado $ 125.82K$ 125.82K $ 125.82K Volumen (24H) $ 206.95$ 206.95 $ 206.95 Cap. de mercado totalmente diluida $ 125.82K$ 125.82K $ 125.82K Suministro de Circulación 400.00M 400.00M 400.00M Suministro total 399,999,676.336883 399,999,676.336883 399,999,676.336883

La capitalización de mercado actual de Vanguard Oil Retirement Fund es de $ 125.82K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 206.95. El suministro circulante de VORF es de 400.00M, con un suministro total de 399999676.336883. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 125.82K.