El precio actual de Valentine Michael Smith (VALENTINE) hoy es $ 0.00001486, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VALENTINE a USD es $ 0.00001486 por VALENTINE.

Valentine Michael Smith actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 13,701.66, con un suministro circulante de 921.88M VALENTINE. Durante las últimas 24 horas, VALENTINE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00057746, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00001397.

En el corto plazo, VALENTINE experimentó un cambio de -- en la última hora y de +2.64% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Valentine Michael Smith (VALENTINE)

Cap de mercado $ 13.70K$ 13.70K $ 13.70K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 13.70K$ 13.70K $ 13.70K Suministro de Circulación 921.88M 921.88M 921.88M Suministro total 921,875,725.7284052 921,875,725.7284052 921,875,725.7284052

