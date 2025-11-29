Precio de Valentine Grok Companion hoy

El precio actual de Valentine Grok Companion (VALENTINE) hoy es --, con una variación del 20.24% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VALENTINE a USD es -- por VALENTINE.

Valentine Grok Companion actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 125,992, con un suministro circulante de 999.79M VALENTINE. Durante las últimas 24 horas, VALENTINE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01498443, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, VALENTINE experimentó un cambio de -0.78% en la última hora y de +5.04% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Valentine Grok Companion (VALENTINE)

La capitalización de mercado actual de Valentine Grok Companion es de $ 125.99K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de VALENTINE es de 999.79M, con un suministro total de 999785549.193399. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 125.99K.