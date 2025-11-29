Precio de VALA CAPITAL MARKETS hoy

El precio actual de VALA CAPITAL MARKETS (VCM) hoy es $ 0.00003191, con una variación del 15.55% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VCM a USD es $ 0.00003191 por VCM.

VALA CAPITAL MARKETS actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 256,584, con un suministro circulante de 8.00B VCM. Durante las últimas 24 horas, VCM cotiza entre $ 0.00003192 (bajo) y $ 0.00003875 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00055171, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00002849.

En el corto plazo, VCM experimentó un cambio de -7.00% en la última hora y de -8.29% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de VALA CAPITAL MARKETS (VCM)

Cap de mercado $ 256.58K$ 256.58K $ 256.58K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 256.58K$ 256.58K $ 256.58K Suministro de Circulación 8.00B 8.00B 8.00B Suministro total 7,999,780,340.298054 7,999,780,340.298054 7,999,780,340.298054

