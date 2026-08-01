Precio de utopiadet hoy

El precio actual de utopiadet (UTOPIA) hoy es $ 0, con una variación del 5.09% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de UTOPIA a USD es $ 0 por UTOPIA.

utopiadet actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 10,153.87, con un suministro circulante de 1.00B UTOPIA. Durante las últimas 24 horas, UTOPIA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, UTOPIA experimentó un cambio de -0.01% en la última hora y de -0.66% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de utopiadet (UTOPIA)

Cap de mercado $ 10.15K$ 10.15K $ 10.15K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 10.15K$ 10.15K $ 10.15K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de utopiadet es de $ 10.15K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de UTOPIA es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 10.15K.