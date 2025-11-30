Precio de UP AND TO THE RIGHT hoy

El precio actual de UP AND TO THE RIGHT (UPRIGHT) hoy es $ 0.0000109, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de UPRIGHT a USD es $ 0.0000109 por UPRIGHT.

UP AND TO THE RIGHT actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 10,884.21, con un suministro circulante de 998.64M UPRIGHT. Durante las últimas 24 horas, UPRIGHT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00091443, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0000109.

En el corto plazo, UPRIGHT experimentó un cambio de -- en la última hora y de -0.07% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de UP AND TO THE RIGHT (UPRIGHT)

Cap de mercado $ 10.88K$ 10.88K $ 10.88K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 10.88K$ 10.88K $ 10.88K Suministro de Circulación 998.64M 998.64M 998.64M Suministro total 998,637,521.272025 998,637,521.272025 998,637,521.272025

La capitalización de mercado actual de UP AND TO THE RIGHT es de $ 10.88K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de UPRIGHT es de 998.64M, con un suministro total de 998637521.272025. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 10.88K.