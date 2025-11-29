Precio de Universe Of Gamers hoy

El precio actual de Universe Of Gamers (UOG) hoy es --, con una variación del 7.58% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de UOG a USD es -- por UOG.

Universe Of Gamers actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 98,103, con un suministro circulante de 1000.00M UOG. Durante las últimas 24 horas, UOG cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, UOG experimentó un cambio de -0.19% en la última hora y de -20.28% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Universe Of Gamers (UOG)

Cap de mercado $ 98.10K$ 98.10K $ 98.10K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 98.10K$ 98.10K $ 98.10K Suministro de Circulación 1000.00M 1000.00M 1000.00M Suministro total 999,999,916.812457 999,999,916.812457 999,999,916.812457

La capitalización de mercado actual de Universe Of Gamers es de $ 98.10K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de UOG es de 1000.00M, con un suministro total de 999999916.812457. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 98.10K.