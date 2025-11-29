Precio de UnitedHealth xStock hoy

El precio actual de UnitedHealth xStock (UNHX) hoy es $ 331.98, con una variación del 0.50% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de UNHX a USD es $ 331.98 por UNHX.

UnitedHealth xStock actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 532,505, con un suministro circulante de 1.61K UNHX. Durante las últimas 24 horas, UNHX cotiza entre $ 329.71 (bajo) y $ 334.61 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 388.84, mientras que el mínimo histórico fue $ 234.96.

En el corto plazo, UNHX experimentó un cambio de +0.62% en la última hora y de +5.94% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de UnitedHealth xStock (UNHX)

Cap de mercado $ 532.51K$ 532.51K $ 532.51K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 8.34M$ 8.34M $ 8.34M Suministro de Circulación 1.61K 1.61K 1.61K Suministro total 25,266.906446241 25,266.906446241 25,266.906446241

