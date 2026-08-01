¿Cuál es el precio actual de United States Water Reserve?

United States Water Reserve se cotiza a €, lo que representa un movimiento de precios del 12.34% en las últimas 24 horas. Esta cifra en vivo refleja datos de trading en tiempo real, agregados desde intercambios globales.

¿Cómo se compara USWR con el mercado global de criptomonedas?

Su variación diaria del 12.34% puede contrastarse con los promedios generales del mercado. Si USWR está superando al mercado, esto sugiere un fuerte interés comprador o desarrollos positivos específicos para su ecosistema.

¿Cómo se desempeña United States Water Reserve en comparación con los tokens de la categoría Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme?

Dentro del segmento Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme, USWR demuestra competitividad impulsada por su volumen de trading, su capitalización de mercado y la actividad continua en la red --.

¿Cuál es la capitalización de mercado de United States Water Reserve hoy?

La capitalización de mercado de €408375.7542028395000 coloca a USWR en el puesto #3651, lo que indica su madurez relativa y la confianza de los inversores en comparación con otros tokens.

¿Cuáles son los niveles de rango de precios en las últimas 24 horas?

Los precios hoy han oscilado entre € y €, ofreciendo contexto para los traders que siguen la volatilidad y la estructura del mercado.

¿Qué tan activamente se está negociando USWR?

United States Water Reserve ha generado €-- en volumen de trading durante las últimas 24 horas. Un alto volumen suele correlacionarse con tendencias de precios más sólidas y una mejor liquidez en el mercado.

¿Cómo influye la oferta en la valoración de USWR?

Con 999997038.560924 tokens en circulación, los niveles de oferta ayudan a definir la escasez y la valoración a largo plazo, especialmente cuando se compara con otros tokens con modelos inflacionarios o deflacionarios.