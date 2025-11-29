Precio de UniLend Finance hoy

El precio actual de UniLend Finance (UFT) hoy es $ 0.00268915, con una variación del 5.20% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de UFT a USD es $ 0.00268915 por UFT.

UniLend Finance actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 278,203, con un suministro circulante de 100.00M UFT. Durante las últimas 24 horas, UFT cotiza entre $ 0.00268897 (bajo) y $ 0.0028388 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 4.47, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00232983.

En el corto plazo, UFT experimentó un cambio de -0.01% en la última hora y de -3.95% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de UniLend Finance (UFT)

Cap de mercado $ 278.20K$ 278.20K $ 278.20K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 278.20K$ 278.20K $ 278.20K Suministro de Circulación 100.00M 100.00M 100.00M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de UniLend Finance es de $ 278.20K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de UFT es de 100.00M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 278.20K.