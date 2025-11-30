Precio de UNIDATA hoy

El precio actual de UNIDATA (UNIDATA) hoy es $ 0.00157785, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de UNIDATA a USD es $ 0.00157785 por UNIDATA.

UNIDATA actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 15,778.48, con un suministro circulante de 10.00M UNIDATA. Durante las últimas 24 horas, UNIDATA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.088172, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, UNIDATA experimentó un cambio de -- en la última hora y de +892.47% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de UNIDATA (UNIDATA)

Cap de mercado $ 15.78K$ 15.78K $ 15.78K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 15.78K$ 15.78K $ 15.78K Suministro de Circulación 10.00M 10.00M 10.00M Suministro total 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

La capitalización de mercado actual de UNIDATA es de $ 15.78K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de UNIDATA es de 10.00M, con un suministro total de 10000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 15.78K.