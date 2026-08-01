Precio de Unfettered Ecosystem hoy

El precio actual de Unfettered Ecosystem (SOULS) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SOULS a USD es $ 0 por SOULS.

Unfettered Ecosystem actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 13,230.38, con un suministro circulante de 1.09B SOULS. Durante las últimas 24 horas, SOULS cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01236085, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SOULS experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Unfettered Ecosystem (SOULS)

Cap de mercado $ 13.23K$ 13.23K $ 13.23K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 27.28K$ 27.28K $ 27.28K Suministro de Circulación 1.09B 1.09B 1.09B Suministro total 2,250,000,000.0 2,250,000,000.0 2,250,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Unfettered Ecosystem es de $ 13.23K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SOULS es de 1.09B, con un suministro total de 2250000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 27.28K.