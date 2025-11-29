Precio de Unbagging The Ocean hoy

El precio actual de Unbagging The Ocean (UNBAGGED) hoy es --, con una variación del 1.52% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de UNBAGGED a USD es -- por UNBAGGED.

Unbagging The Ocean actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 17,051.35, con un suministro circulante de 998.51M UNBAGGED. Durante las últimas 24 horas, UNBAGGED cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, UNBAGGED experimentó un cambio de +0.30% en la última hora y de -6.56% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Unbagging The Ocean (UNBAGGED)

Cap de mercado $ 17.05K$ 17.05K $ 17.05K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 17.05K$ 17.05K $ 17.05K Suministro de Circulación 998.51M 998.51M 998.51M Suministro total 998,513,177.4862099 998,513,177.4862099 998,513,177.4862099

