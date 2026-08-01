Precio de Udin din din dun hoy

El precio actual de Udin din din dun (UDIN) hoy es $ 0, con una variación del 12.30% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de UDIN a USD es $ 0 por UDIN.

Udin din din dun actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 65,743, con un suministro circulante de 999.84M UDIN. Durante las últimas 24 horas, UDIN cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, UDIN experimentó un cambio de +4.15% en la última hora y de -72.43% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Udin din din dun (UDIN)

Cap de mercado $ 65.74K$ 65.74K $ 65.74K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 65.74K$ 65.74K $ 65.74K Suministro de Circulación 999.84M 999.84M 999.84M Suministro total 999,835,268.243543 999,835,268.243543 999,835,268.243543

La capitalización de mercado actual de Udin din din dun es de $ 65.74K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de UDIN es de 999.84M, con un suministro total de 999835268.243543. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 65.74K.