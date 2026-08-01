Precio de Ucan fix life in1day hoy

El precio actual de Ucan fix life in1day (1) hoy es $ 0, con una variación del 0.12% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de 1 a USD es $ 0 por 1.

Ucan fix life in1day actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 392,130, con un suministro circulante de 1.00B 1. Durante las últimas 24 horas, 1 cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01189736, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, 1 experimentó un cambio de -0.19% en la última hora y de -23.40% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 28.01K.

Información del mercado de Ucan fix life in1day (1)

Cap de mercado $ 392.13K$ 392.13K $ 392.13K Volumen (24H) $ 28.01K$ 28.01K $ 28.01K Cap. de mercado totalmente diluida $ 392.13K$ 392.13K $ 392.13K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Ucan fix life in1day es de $ 392.13K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 28.01K. El suministro circulante de 1 es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 392.13K.