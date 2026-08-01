Precio de Trump Oil Reserve hoy

El precio actual de Trump Oil Reserve (OIL) hoy es $ 0, con una variación del 0.05% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de OIL a USD es $ 0 por OIL.

Trump Oil Reserve actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 55,120, con un suministro circulante de 999.96M OIL. Durante las últimas 24 horas, OIL cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00651959, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, OIL experimentó un cambio de +0.00% en la última hora y de -0.87% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Trump Oil Reserve (OIL)

Cap de mercado $ 55.12K$ 55.12K $ 55.12K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 55.12K$ 55.12K $ 55.12K Suministro de Circulación 999.96M 999.96M 999.96M Suministro total 999,961,888.281722 999,961,888.281722 999,961,888.281722

La capitalización de mercado actual de Trump Oil Reserve es de $ 55.12K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de OIL es de 999.96M, con un suministro total de 999961888.281722. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 55.12K.