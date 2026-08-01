Precio de Trump Derangement Syndrome hoy

El precio actual de Trump Derangement Syndrome (TDS) hoy es $ 0, con una variación del 1.51% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TDS a USD es $ 0 por TDS.

Trump Derangement Syndrome actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 37,228, con un suministro circulante de 999.90M TDS. Durante las últimas 24 horas, TDS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.03116197, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, TDS experimentó un cambio de -- en la última hora y de +2.01% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Trump Derangement Syndrome (TDS)

Cap de mercado $ 37.23K$ 37.23K $ 37.23K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 37.23K$ 37.23K $ 37.23K Suministro de Circulación 999.90M 999.90M 999.90M Suministro total 999,903,120.197202 999,903,120.197202 999,903,120.197202

La capitalización de mercado actual de Trump Derangement Syndrome es de $ 37.23K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de TDS es de 999.90M, con un suministro total de 999903120.197202. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 37.23K.