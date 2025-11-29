Precio de True Base Army hoy

El precio actual de True Base Army (TBA) hoy es $ 0.00161003, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TBA a USD es $ 0.00161003 por TBA.

True Base Army actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,610,026, con un suministro circulante de 1.00B TBA. Durante las últimas 24 horas, TBA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0023274, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00120571.

En el corto plazo, TBA experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de True Base Army (TBA)

Cap de mercado $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de True Base Army es de $ 1.61M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de TBA es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.61M.