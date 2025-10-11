Tokenómica de Trivians (TRIVIA)
Tokenómica y análisis de precio de Trivians (TRIVIA)
Explora los datos clave de la tokenómica y el precio de Trivians (TRIVIA), incluyendo la capitalización de mercado, detalles de suministro, FDV e historial de precios. Comprende el valor actual del token y su posición en el mercado de un vistazo.
Información de Trivians (TRIVIA)
New Gen Trivia Games in One Single Platform; Play - Compete - Learn - Earn
Trivians is the ultimate trivia&puzzle gaming platform for play2earn ecosystem. The token and the idea has been culminated from a 3-years-old global Play2Earn trivia game, namely OynaKazan/Trivia Superstars (Play&Earn in Turkish), with more than 5 Million downloads and 1.5 Million monthly active users at its peak. This assures Trivians game and team has already delivered a huge proof of concept on democratization of trivia game show business.
Trivians is a multiplayer game, which awards players with Trivian Token, according to their correct answers at different game modes and competitions. It is a decentralized version of classical game shows like “Who Wants to be a Millionaire”, “Jeopardy”, “Weakest Link” etc, all in one place.
Trivians have established a huge proof of concept on democratizing and decentralizing the quiz game show business. Trivia play2earn game concept is very easy to adopt globally, and the market is huge. (Estimated target player market size is 2 Billion players) Trivians wants to become the first blockchain game which successfully onboarded non crypto users and goes truly mainstream.
Trivians provides a variety of game modes such as multiplayer mode, single player mode, 1v1 games, instant play, scheduled tournaments and live shows. There are over 100K questions archived and they are being renewed on a daily basis by a dedicated editor team. With live stream games, our users have the chance to interact with host and the other trivia lovers all over the world.
Our Vision is;
To become a leading trivia genre in the blockchain game ecosystem by gathering all quiz & puzzle types of games on a single platform
To enable millions of people, young and old alike, both to have fun and to turn their intellectual knowledge into money.
To ensure that the game is played for years with the sustainable economic model we have created, with continuously renewed game types and quest
Tokenómica de Trivians (TRIVIA): Métricas clave explicadas y casos de uso
Entender la tokenómica de Trivians (TRIVIA) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.
Métricas clave y cómo se calculan:
Suministro total:
El número máximo de tokens TRIVIA que se han creado o se crearán jamás.
Suministro circulante:
El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.
Suministro máx.:
El límite máximo de tokens TRIVIA que pueden existir en total.
FDV (Valoración totalmente diluida):
Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.
Tasa de inflación:
Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.
¿Por qué importan estas métricas para los traders?
Alto suministro circulante = mayor liquidez.
Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.
Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.
Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.
Ahora que entiendes la tokenómica de TRIVIA ¡explora el precio en vivo del token TRIVIA!
Predicción de precios de TRIVIA
¿Quieres saber hacia dónde podría dirigirse TRIVIA? Nuestra página de predicción de precios de TRIVIA combina el sentimiento del mercado, tendencias históricas e indicadores técnicos para ofrecerte una visión prospectiva.
¿Por qué deberías elegir MEXC?
MEXC es uno de los principales exchanges de criptomonedas del mundo, confiado por millones de usuarios a nivel global. Ya seas principiante o experto, MEXC es tu forma más fácil de acceder a las criptomonedas.
Aviso legal
Los datos de la tokenómica en esta página provienen de fuentes externas. MEXC no garantiza su exactitud. Realiza una investigación exhaustiva antes de invertir.
Lee y comprende el Acuerdo de Usuario y la Política de Privacidad