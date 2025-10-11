Información del precio (USD) de Trivians (TRIVIA)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 24H Mín $ 0 24H Máx Máximo Histórico $ 0.04093968 Precio más bajo $ 0 Cambio de Precio (1H) +0.81% Cambio de Precio (1D) -10.22% Cambio de Precio (7D) -19.35%

El precio en tiempo real de Trivians (TRIVIA) es de --. Durante las últimas 24 horas, TRIVIA se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de TRIVIA es de $ 0.04093968, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, TRIVIA ha cambiado en un +0.81% en la última hora, -10.22% en 24 horas y -19.35% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Trivians (TRIVIA)

Cap de mercado $ 31.89K Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 51.86K Suministro de Circulación 615.00M Suministro total 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Trivians es de $ 31.89K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de TRIVIA es de 615.00M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 51.86K.