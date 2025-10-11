Información del precio (USD) de Trench Coin (TRENCH)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0.00225343$ 0.00225343 $ 0.00225343 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) -2.19% Cambio de Precio (1D) -25.27% Cambio de Precio (7D) -38.16% Cambio de Precio (7D) -38.16%

El precio en tiempo real de Trench Coin (TRENCH) es de --. Durante las últimas 24 horas, TRENCH se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de TRENCH es de $ 0.00225343, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, TRENCH ha cambiado en un -2.19% en la última hora, -25.27% en 24 horas y -38.16% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Trench Coin (TRENCH)

Cap de mercado $ 231.12K$ 231.12K $ 231.12K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 231.12K$ 231.12K $ 231.12K Suministro de Circulación 999.96M 999.96M 999.96M Suministro total 999,961,848.855337 999,961,848.855337 999,961,848.855337

La capitalización de mercado actual de Trench Coin es de $ 231.12K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de TRENCH es de 999.96M, con un suministro total de 999961848.855337. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 231.12K.