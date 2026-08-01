Precio de Trava Finance hoy

El precio actual de Trava Finance (TRAVA) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TRAVA a USD es $ 0 por TRAVA.

Trava Finance actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 20,966, con un suministro circulante de 4.75B TRAVA. Durante las últimas 24 horas, TRAVA cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.04616243, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, TRAVA experimentó un cambio de -- en la última hora y de +1.29% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Trava Finance (TRAVA)

Cap de mercado $ 20.97K$ 20.97K $ 20.97K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 20.97K$ 20.97K $ 20.97K Suministro de Circulación 4.75B 4.75B 4.75B Suministro total 4,745,402,992.914395 4,745,402,992.914395 4,745,402,992.914395

La capitalización de mercado actual de Trava Finance es de $ 20.97K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de TRAVA es de 4.75B, con un suministro total de 4745402992.914395. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 20.97K.