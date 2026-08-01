Buy CryptoMarketsSpotFuturesUNITREEEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
El precio actual de Trava Finance hoy es 0 USD. La capitalización de mercado de TRAVA es 20,966 USD. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de TRAVA a USD, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Trava Finance hoy es 0 USD. La capitalización de mercado de TRAVA es 20,966 USD. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de TRAVA a USD, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

Más información de TRAVA

Info. de precios de TRAVA

¿Qué es TRAVA?

Sitio web oficial de TRAVA

Tokenomía de TRAVA

Pronóstico de precios de TRAVA

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Logo de Trava Finance

Precio de Trava Finance (TRAVA)

No listado

Precio en vivo de 1 TRAVA en USD:

$0.00000442
$0.00000442$0.00000442
-0.40%1D
mexc
Estos datos del token provienen de terceros. MEXC actúa únicamente como agregador de información. ¡Explora otros tokens listados en el mercado Spot de MEXC!
USD
Gráfico de precios en vivo de Trava Finance (TRAVA)
Última actualización de la página: 2026-08-13 00:28:34 (UTC+8)

Precio de Trava Finance hoy

El precio actual de Trava Finance (TRAVA) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TRAVA a USD es $ 0 por TRAVA.

Trava Finance actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 20,966, con un suministro circulante de 4.75B TRAVA. Durante las últimas 24 horas, TRAVA cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.04616243, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, TRAVA experimentó un cambio de -- en la última hora y de +1.29% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Trava Finance (TRAVA)

$ 20.97K
$ 20.97K$ 20.97K

--
----

$ 20.97K
$ 20.97K$ 20.97K

4.75B
4.75B 4.75B

4,745,402,992.914395
4,745,402,992.914395 4,745,402,992.914395

La capitalización de mercado actual de Trava Finance es de $ 20.97K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de TRAVA es de 4.75B, con un suministro total de 4745402992.914395. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 20.97K.

Historial de precios de Trava Finance USD

Rango de precios en 24 horas:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24H Mín
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24H Máx

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.04616243
$ 0.04616243$ 0.04616243

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+1.29%

+1.29%

Historial de precios de Trava Finance (TRAVA) en USD

Durante el día de hoy, el cambio de precio de Trava Finance a USD fue de $ 0.
En los últimos 30 días, el cambio de precio de Trava Finance a USD fue de $ 0.
En los últimos 60 días, el cambio de precio de Trava Finance a USD fue de $ 0.
En los últimos 90 días, el cambio de precio de Trava Finance a USD fue de --.

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ 0--
30 Días$ 0-2.91%
60 Días$ 0-65.73%
90 Días----

Predicción de precios para Trava Finance

Predicción del precio de Trava Finance (TRAVA) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de TRAVA en 2030 es de $ --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Trava Finance (TRAVA) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Trava Finance podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Trava Finance en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de TRAVA para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Trava Finance.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!

Acerca de Trava Finance

¿Cuál es el precio actual de Trava Finance?

Trava Finance cotiza a €, lo que refleja un movimiento de precios del --% en las últimas 24 horas.

¿Cuál es la capitalización de mercado y el puesto de TRAVA?

Con una capitalización de mercado de €17839.7054275770000, TRAVA ocupa el puesto #8689 a nivel mundial, lo que demuestra su presencia en el panorama de las criptomonedas.

¿Cuánto volumen de operaciones genera Trava Finance diariamente?

Registró un volumen de €-- en las últimas 24 horas, lo que indica un fuerte interés entre los traders y condiciones de liquidez profundas.

¿Cuál es la oferta circulante de TRAVA?

Hay 4745402992.914395 tokens en circulación en el mercado abierto.

¿Cuál es el rango de precios en las últimas 24 horas?

Trava Finance fluctuó entre €0E-14 y €0E-14, lo que refleja la volatilidad diaria.

¿Cómo se compara Trava Finance con su máximo histórico (ATH)?

Su máximo histórico es de €0.039279030478925085000, lo que sirve como referencia para evaluar su potencial a largo plazo.

¿Cuáles son los fundamentales a largo plazo que influyen en TRAVA?

Los fundamentales incluyen la mecánica de la oferta, las tendencias de adopción dentro de la categoría Artificial Intelligence (AI),Decentralized Finance (DeFi),Yield Farming,NFT,BNB Chain Ecosystem,Fantom Ecosystem,Ethereum Ecosystem y el impulso de desarrollo en la red --.

¿Cómo se comporta TRAVA bajo diferentes condiciones de mercado?

Durante períodos de alto volumen, la liquidez mejora y los spreads se estrechan. En períodos de bajo volumen, las oscilaciones de precios pueden volverse más erráticas debido a la menor profundidad del mercado.

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Trava Finance

Última actualización de la página: 2026-08-13 00:28:34 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Trava Finance (TRAVA)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre Trava Finance

Más criptomonedas para explorar

Principales criptomonedas con datos de mercado disponibles en MEXC

POPULAR

Criptomonedas de moda que están acaparando la atención del mercado

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Recién Añadidos

Criptomonedas recientemente listadas y disponibles para operar

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0.03293
$0.03293$0.03293

+64.65%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.02154
$0.02154$0.02154

+438.50%

up

up

UPROBINHOOD

$0.2439
$0.2439$0.2439

+0.37%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.33740
$0.33740$0.33740

+3.31%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0.00882
$0.00882$0.00882

-8.88%

Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0.00503
$0.00503$0.00503

+39.72%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

$0.001233
$0.001233$0.001233

+23.30%

Myros

Myros

MY

$0.0120
$0.0120$0.0120

+18.81%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0002957
$0.0002957$0.0002957

+18.28%

Tutorial

Tutorial

TUT

$0.074038
$0.074038$0.074038

+8.84%

Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

Fed restrictiva vs. ETF en auge

Fed restrictiva vs. ETF en augeFed restrictiva vs. ETF en auge

$172M de entradas ETF antes de NFP: ¿señal o trampa?