Precio de Tradable NA Neobank SSTL hoy

El precio actual de Tradable NA Neobank SSTL (PC0000023) hoy es $ 1.0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PC0000023 a USD es $ 1.0 por PC0000023.

Tradable NA Neobank SSTL actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 75,000,000, con un suministro circulante de 12.08M PC0000023. Durante las últimas 24 horas, PC0000023 cotiza entre $ 1.0 (bajo) y $ 1.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.0, mientras que el mínimo histórico fue $ 1.0.

En el corto plazo, PC0000023 experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 0.00.

Información del mercado de Tradable NA Neobank SSTL (PC0000023)

Cap de mercado $ 75.00M$ 75.00M $ 75.00M Volumen (24H) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cap. de mercado totalmente diluida $ 75.00M$ 75.00M $ 75.00M Suministro de Circulación 12.08M 12.08M 12.08M Suministro total 75,000,000.0 75,000,000.0 75,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Tradable NA Neobank SSTL es de $ 75.00M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 0.00. El suministro circulante de PC0000023 es de 12.08M, con un suministro total de 75000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 75.00M.