Precio de Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN hoy

El precio actual de Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN (PC0000033) hoy es $ 1.0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PC0000033 a USD es $ 1.0 por PC0000033.

Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 162,500,000, con un suministro circulante de 162.50M PC0000033. Durante las últimas 24 horas, PC0000033 cotiza entre $ 1.0 (bajo) y $ 1.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.0, mientras que el mínimo histórico fue $ 1.0.

En el corto plazo, PC0000033 experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 0.00.

Información del mercado de Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN (PC0000033)

Cap de mercado $ 162.50M$ 162.50M $ 162.50M Volumen (24H) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cap. de mercado totalmente diluida $ 162.50M$ 162.50M $ 162.50M Suministro de Circulación 162.50M 162.50M 162.50M Suministro total 162,500,000.0 162,500,000.0 162,500,000.0

La capitalización de mercado actual de Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN es de $ 162.50M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 0.00. El suministro circulante de PC0000033 es de 162.50M, con un suministro total de 162500000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 162.50M.