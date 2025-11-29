Precio de TQQQ xStock hoy

El precio actual de TQQQ xStock (TQQQX) hoy es $ 109.14, con una variación del 18.98% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TQQQX a USD es $ 109.14 por TQQQX.

TQQQ xStock actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 2,630,590, con un suministro circulante de 23.99K TQQQX. Durante las últimas 24 horas, TQQQX cotiza entre $ 82.24 (bajo) y $ 109.82 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 235.95, mientras que el mínimo histórico fue $ 45.22.

En el corto plazo, TQQQX experimentó un cambio de -0.47% en la última hora y de +123.27% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de TQQQ xStock (TQQQX)

Cap de mercado $ 2.63M$ 2.63M $ 2.63M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 10.39M$ 10.39M $ 10.39M Suministro de Circulación 23.99K 23.99K 23.99K Suministro total 94,757.09551737999 94,757.09551737999 94,757.09551737999

La capitalización de mercado actual de TQQQ xStock es de $ 2.63M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de TQQQX es de 23.99K, con un suministro total de 94757.09551737999. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 10.39M.