Precio de Tori Staked trUSD hoy

El precio actual de Tori Staked trUSD (STRUSD) hoy es $ 1.013, con una variación del 0.04% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de STRUSD a USD es $ 1.013 por STRUSD.

Tori Staked trUSD actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 44,953,081, con un suministro circulante de 44.37M STRUSD. Durante las últimas 24 horas, STRUSD cotiza entre $ 1.012 (bajo) y $ 1.013 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.013, mientras que el mínimo histórico fue $ 1.008.

En el corto plazo, STRUSD experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de +0.21% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 8.87K.

Información del mercado de Tori Staked trUSD (STRUSD)

Cap de mercado $ 44.95M$ 44.95M $ 44.95M Volumen (24H) $ 8.87K$ 8.87K $ 8.87K Cap. de mercado totalmente diluida $ 44.96M$ 44.96M $ 44.96M Suministro de Circulación 44.37M 44.37M 44.37M Suministro total 44,384,475.04781194 44,384,475.04781194 44,384,475.04781194

La capitalización de mercado actual de Tori Staked trUSD es de $ 44.95M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 8.87K. El suministro circulante de STRUSD es de 44.37M, con un suministro total de 44384475.04781194. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 44.96M.