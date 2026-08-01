Precio de Torch of Liberty hoy

El precio actual de Torch of Liberty (LIBERTY) hoy es $ 0.00187234, con una variación del 2.70% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LIBERTY a USD es $ 0.00187234 por LIBERTY.

Torch of Liberty actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,872,270, con un suministro circulante de 1.00B LIBERTY. Durante las últimas 24 horas, LIBERTY cotiza entre $ 0.00186692 (bajo) y $ 0.00192459 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.144727, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00183386.

En el corto plazo, LIBERTY experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de -3.06% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.17K.

Información del mercado de Torch of Liberty (LIBERTY)

Cap de mercado $ 1.87M$ 1.87M $ 1.87M Volumen (24H) $ 1.17K$ 1.17K $ 1.17K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.87M$ 1.87M $ 1.87M Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Torch of Liberty es de $ 1.87M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.17K. El suministro circulante de LIBERTY es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.87M.