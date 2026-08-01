Precio de Tony from TON hoy

El precio actual de Tony from TON (TONY) hoy es $ 0, con una variación del 10.38% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TONY a USD es $ 0 por TONY.

Tony from TON actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 581,370, con un suministro circulante de 1.00B TONY. Durante las últimas 24 horas, TONY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00103329, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, TONY experimentó un cambio de +0.44% en la última hora y de -18.56% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 13.82K.

Información del mercado de Tony from TON (TONY)

Cap de mercado $ 581.37K$ 581.37K $ 581.37K Volumen (24H) $ 13.82K$ 13.82K $ 13.82K Cap. de mercado totalmente diluida $ 581.37K$ 581.37K $ 581.37K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Tony from TON es de $ 581.37K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 13.82K. El suministro circulante de TONY es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 581.37K.