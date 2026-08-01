Precio de TON SHIBA hoy

El precio actual de TON SHIBA (TSHIB) hoy es $ 0, con una variación del 2.80% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TSHIB a USD es $ 0 por TSHIB.

TON SHIBA actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 10,413.59, con un suministro circulante de 1000.00M TSHIB. Durante las últimas 24 horas, TSHIB cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, TSHIB experimentó un cambio de -0.18% en la última hora y de -7.86% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de TON SHIBA (TSHIB)

Cap de mercado $ 10.41K$ 10.41K $ 10.41K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 10.41K$ 10.41K $ 10.41K Suministro de Circulación 1000.00M 1000.00M 1000.00M Suministro total 999,999,999.0 999,999,999.0 999,999,999.0

La capitalización de mercado actual de TON SHIBA es de $ 10.41K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de TSHIB es de 1000.00M, con un suministro total de 999999999.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 10.41K.