Precio de TON Cats Jetton hoy

El precio actual de TON Cats Jetton (CATS) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CATS a USD es $ 0 por CATS.

TON Cats Jetton actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 161,893, con un suministro circulante de 6.67B CATS. Durante las últimas 24 horas, CATS cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CATS experimentó un cambio de -- en la última hora y de -3.72% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de TON Cats Jetton (CATS)

Cap de mercado $ 161.89K$ 161.89K $ 161.89K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 161.89K$ 161.89K $ 161.89K Suministro de Circulación 6.67B 6.67B 6.67B Suministro total 6,666,666,666.0 6,666,666,666.0 6,666,666,666.0

La capitalización de mercado actual de TON Cats Jetton es de $ 161.89K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CATS es de 6.67B, con un suministro total de 6666666666.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 161.89K.