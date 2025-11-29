Precio de Thermo Fisher xStock hoy

El precio actual de Thermo Fisher xStock (TMOX) hoy es $ 596.47, con una variación del 3.16% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TMOX a USD es $ 596.47 por TMOX.

Thermo Fisher xStock actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 206,601, con un suministro circulante de 346.37 TMOX. Durante las últimas 24 horas, TMOX cotiza entre $ 578.18 (bajo) y $ 596.47 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 604.75, mientras que el mínimo histórico fue $ 464.51.

En el corto plazo, TMOX experimentó un cambio de -- en la última hora y de +3.46% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Thermo Fisher xStock (TMOX)

Cap de mercado $ 206.60K$ 206.60K $ 206.60K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 18.66M$ 18.66M $ 18.66M Suministro de Circulación 346.37 346.37 346.37 Suministro total 31,277.82495690214 31,277.82495690214 31,277.82495690214

La capitalización de mercado actual de Thermo Fisher xStock es de $ 206.60K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de TMOX es de 346.37, con un suministro total de 31277.82495690214. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 18.66M.