Precio de There Will Be Signs hoy

El precio actual de There Will Be Signs (SIGNS) hoy es $ 0.00003738, con una variación del 3.43% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SIGNS a USD es $ 0.00003738 por SIGNS.

There Will Be Signs actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 34,949, con un suministro circulante de 935.00M SIGNS. Durante las últimas 24 horas, SIGNS cotiza entre $ 0.00003721 (bajo) y $ 0.00003871 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00011292, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00003031.

En el corto plazo, SIGNS experimentó un cambio de -0.07% en la última hora y de +22.31% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de There Will Be Signs (SIGNS)

Cap de mercado $ 34.95K$ 34.95K $ 34.95K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 36.07K$ 36.07K $ 36.07K Suministro de Circulación 935.00M 935.00M 935.00M Suministro total 964,895,928.77997 964,895,928.77997 964,895,928.77997

La capitalización de mercado actual de There Will Be Signs es de $ 34.95K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SIGNS es de 935.00M, con un suministro total de 964895928.77997. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 36.07K.