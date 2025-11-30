Precio de The Wizard of Buyback hoy

El precio actual de The Wizard of Buyback (WIZB) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WIZB a USD es -- por WIZB.

The Wizard of Buyback actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 6,664.17, con un suministro circulante de 999.29M WIZB. Durante las últimas 24 horas, WIZB cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00113077, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, WIZB experimentó un cambio de -- en la última hora y de +8.26% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de The Wizard of Buyback (WIZB)

Cap de mercado $ 6.66K$ 6.66K $ 6.66K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 6.66K$ 6.66K $ 6.66K Suministro de Circulación 999.29M 999.29M 999.29M Suministro total 999,286,583.409538 999,286,583.409538 999,286,583.409538

La capitalización de mercado actual de The Wizard of Buyback es de $ 6.66K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de WIZB es de 999.29M, con un suministro total de 999286583.409538. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 6.66K.