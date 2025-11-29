Precio de The Surfing Frenchie hoy

El precio actual de The Surfing Frenchie (DALE) hoy es --, con una variación del 3.15% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DALE a USD es -- por DALE.

The Surfing Frenchie actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 108,443, con un suministro circulante de 998.77M DALE. Durante las últimas 24 horas, DALE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00162335, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DALE experimentó un cambio de +0.39% en la última hora y de +22.51% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de The Surfing Frenchie (DALE)

Cap de mercado $ 108.44K$ 108.44K $ 108.44K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 108.44K$ 108.44K $ 108.44K Suministro de Circulación 998.77M 998.77M 998.77M Suministro total 998,770,543.315945 998,770,543.315945 998,770,543.315945

