Precio de The Petros Token hoy

El precio actual de The Petros Token ($TPT) hoy es $ 0.00173817, con una variación del 15.34% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de $TPT a USD es $ 0.00173817 por $TPT.

The Petros Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 119,893, con un suministro circulante de 68.98M $TPT. Durante las últimas 24 horas, $TPT cotiza entre $ 0.0017381 (bajo) y $ 0.00198229 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00599108, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00126925.

En el corto plazo, $TPT experimentó un cambio de -0.75% en la última hora y de -16.97% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.34K.

Información del mercado de The Petros Token ($TPT)

Cap de mercado $ 119.89K$ 119.89K $ 119.89K Volumen (24H) $ 1.34K$ 1.34K $ 1.34K Cap. de mercado totalmente diluida $ 119.89K$ 119.89K $ 119.89K Suministro de Circulación 68.98M 68.98M 68.98M Suministro total 68,976,014.546562 68,976,014.546562 68,976,014.546562

La capitalización de mercado actual de The Petros Token es de $ 119.89K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.34K. El suministro circulante de $TPT es de 68.98M, con un suministro total de 68976014.546562. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 119.89K.