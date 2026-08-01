Precio de The Patriots hoy

El precio actual de The Patriots (PATRIOTS) hoy es $ 0, con una variación del 4.21% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PATRIOTS a USD es $ 0 por PATRIOTS.

The Patriots actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 160,266, con un suministro circulante de 749.98M PATRIOTS. Durante las últimas 24 horas, PATRIOTS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PATRIOTS experimentó un cambio de -0.80% en la última hora y de -3.26% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 11.99K.

Información del mercado de The Patriots (PATRIOTS)

Cap de mercado $ 160.27K$ 160.27K $ 160.27K Volumen (24H) $ 11.99K$ 11.99K $ 11.99K Cap. de mercado totalmente diluida $ 213.69K$ 213.69K $ 213.69K Suministro de Circulación 749.98M 749.98M 749.98M Suministro total 999,980,260.019507 999,980,260.019507 999,980,260.019507

La capitalización de mercado actual de The Patriots es de $ 160.27K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 11.99K. El suministro circulante de PATRIOTS es de 749.98M, con un suministro total de 999980260.019507. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 213.69K.