Precio de The Odor hoy

El precio actual de The Odor (ODOR) hoy es $ 0.00005921, con una variación del 9.24% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ODOR a USD es $ 0.00005921 por ODOR.

The Odor actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 29,591, con un suministro circulante de 499.76M ODOR. Durante las últimas 24 horas, ODOR cotiza entre $ 0.0000588 (bajo) y $ 0.00006524 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00037921, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0000588.

En el corto plazo, ODOR experimentó un cambio de +0.66% en la última hora y de -15.72% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de The Odor (ODOR)

Cap de mercado $ 29.59K$ 29.59K $ 29.59K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 49.76K$ 49.76K $ 49.76K Suministro de Circulación 499.76M 499.76M 499.76M Suministro total 840,458,119.4294894 840,458,119.4294894 840,458,119.4294894

La capitalización de mercado actual de The Odor es de $ 29.59K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ODOR es de 499.76M, con un suministro total de 840458119.4294894. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 49.76K.