Precio de The Nietzschean Eagle hoy

El precio actual de The Nietzschean Eagle (JACKIE) hoy es $ 0, con una variación del 59.44% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de JACKIE a USD es $ 0 por JACKIE.

The Nietzschean Eagle actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 76,619, con un suministro circulante de 999.47M JACKIE. Durante las últimas 24 horas, JACKIE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, JACKIE experimentó un cambio de +12.68% en la última hora y de +1.66% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de The Nietzschean Eagle (JACKIE)

Cap de mercado $ 76.62K$ 76.62K $ 76.62K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 76.62K$ 76.62K $ 76.62K Suministro de Circulación 999.47M 999.47M 999.47M Suministro total 999,474,043.962393 999,474,043.962393 999,474,043.962393

La capitalización de mercado actual de The Nietzschean Eagle es de $ 76.62K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de JACKIE es de 999.47M, con un suministro total de 999474043.962393. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 76.62K.