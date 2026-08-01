Precio de The Nietzschean Dog hoy

El precio actual de The Nietzschean Dog (RUSS) hoy es $ 0, con una variación del 16.78% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RUSS a USD es $ 0 por RUSS.

The Nietzschean Dog actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 16,148.4, con un suministro circulante de 964.98M RUSS. Durante las últimas 24 horas, RUSS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, RUSS experimentó un cambio de -4.33% en la última hora y de -34.64% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de The Nietzschean Dog (RUSS)

Cap de mercado $ 16.15K$ 16.15K $ 16.15K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 16.15K$ 16.15K $ 16.15K Suministro de Circulación 964.98M 964.98M 964.98M Suministro total 964,977,746.995415 964,977,746.995415 964,977,746.995415

La capitalización de mercado actual de The Nietzschean Dog es de $ 16.15K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de RUSS es de 964.98M, con un suministro total de 964977746.995415. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 16.15K.