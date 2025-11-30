Precio de the most watched egg hoy

El precio actual de the most watched egg (EGG) hoy es $ 0.00000781, con una variación del 0.67% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de EGG a USD es $ 0.00000781 por EGG.

the most watched egg actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 7,560.13, con un suministro circulante de 968.81M EGG. Durante las últimas 24 horas, EGG cotiza entre $ 0.00000777 (bajo) y $ 0.00000786 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0012292, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00000704.

En el corto plazo, EGG experimentó un cambio de +0.49% en la última hora y de +8.20% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de the most watched egg (EGG)

Cap de mercado $ 7.56K$ 7.56K $ 7.56K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 7.56K$ 7.56K $ 7.56K Suministro de Circulación 968.81M 968.81M 968.81M Suministro total 968,814,232.072913 968,814,232.072913 968,814,232.072913

La capitalización de mercado actual de the most watched egg es de $ 7.56K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de EGG es de 968.81M, con un suministro total de 968814232.072913. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 7.56K.