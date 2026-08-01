Precio de The Most Valuable Currency hoy

El precio actual de The Most Valuable Currency (ATTENTION) hoy es $ 0, con una variación del 27.26% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ATTENTION a USD es $ 0 por ATTENTION.

The Most Valuable Currency actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 19,295.91, con un suministro circulante de 988.90M ATTENTION. Durante las últimas 24 horas, ATTENTION cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00381335, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ATTENTION experimentó un cambio de +0.26% en la última hora y de +40.76% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de The Most Valuable Currency (ATTENTION)

Cap de mercado $ 19.30K$ 19.30K $ 19.30K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 19.51K$ 19.51K $ 19.51K Suministro de Circulación 988.90M 988.90M 988.90M Suministro total 999,901,924.303644 999,901,924.303644 999,901,924.303644

La capitalización de mercado actual de The Most Valuable Currency es de $ 19.30K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ATTENTION es de 988.90M, con un suministro total de 999901924.303644. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 19.51K.